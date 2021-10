Open Source : Alter Way rejoint Smile

Après six années au sein du groupe Econocom, Alter Way ambitionne de former, avec Smile, un acteur majeur du marché open source européen.

La consolidation du marché open source européen se poursuit.

Alter Way, ESN présidée et cofondée par Véronique Torner et Philippe Montargès, va rejoindre Smile, référence française de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source.

Pour ce rapprochement, le groupe Econocom dit avoir vendu à Smile l’ensemble de la participation majoritaire qu’il détenait depuis six ans dans Alter Way.

Le montant est resté confidentiel. Jean-Louis Bouchard, président fondateur d’Econocom, a précisé néanmoins qu’Alter Way restera « un partenaire commercial privilégié ».

Référence du numérique ouvert

Dorénavant, l’objectif des fondateurs d’Alter Way est de « contribuer à la création du futur champion européen de l’open source et du numérique responsable ».

Ils travailleront pour ce faire avec Marc Palazon, président de Smile, et son équipe, en lien avec les actionnaires du groupe Smile, Keensight Capital et Eurazeo.

« La marque alter way va devenir le fer de lance de l’offre infrastructure du groupe Smile », a expliqué Véronique Torner via LinkedIn. « Je suis ravie de piloter ce nouvel ensemble et de rejoindre Marc Palazon et sa talentueuse équipe. »

« Ensemble nous formons le premier groupe européen des services numériques sur les technologies open source avec plus de 1800 personnes réparties en France (Lille, Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Grenoble, Lyon), en Europe (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse), en Ukraine et enfin au Maroc. »

Marc Palazon a lui-même déclaré que ce rapprochement « va représenter une part importante des revenus du groupe et jouera un rôle clé pour accompagner l’évolution des besoins de clients avec une offre performante et responsable ».

L’opération devrait être effective « dans les prochaines semaines ».

