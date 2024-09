OpenAI revendique 1 million de clients pour ses produits professionnels

Plus d’un million d’utilisateurs payants pour ChatGPT Enterprise, Team et Edu , c’est le chiffre communiqué par OpenAI. Sans préciser la répartition entre ses trois offres.

Difficile également d’évaluer le montant des revenus générés tant le « pricing » varie selon le type de contrat et le nombre d’utilisateurs concernés. Cependant, lors de sa dernière communication sur ce sujet, an avril dernier, OpenAI avançait le nombre de 600 000 utilisateurs professionnels.

En août 2023 le site The Information ( accès payant) affirmait qu’OpenAI réaliserait un chiffre d’affaires de 1 milliards $ pour l’année 2024 avec des revenus mensuels supérieurs à 80 millions $.

Hier, le même site a rapporté que ses dirigeants évoquent des prix abonnements plus chers pour les prochains LLM étendus, pouvant aller jusqu’à 2 000 $ par mois.

Face aux investissements colossaux nécessaires à l’entrainement des LLM, les startup de l’IA développent des offres pour les professionnels. C’est notamment le cas d’Anthropic qui vient d’annoncer Claude Enterprise, un an après le lancement la version « pro » de ChatGPT.

Claude Enterprise, c’est une fenêtre de contexte portée à 500k, contre 200k sur Claude Team, autre forfait B2B introduit quant à lui en mai.