OpenAI en piste pour réaliser 1 milliard de revenus

OpenAI est en passe de générer plus d’un milliard $ de revenus au cours des 12 prochains mois, selon le site The Information ( accès payant) repris par Reuters.

Selon ses sources, OpenAI génère plus de 80 millions $ de revenus par mois, contre seulement 28 millions $ pour l’ensemble de l’année dernière.

Ce n’est pas la première fois que l’estimation du milliard $ de chiffre d’affaires est évoqué mais le lancement de l’offre ChatGPT Enterprise ce 29 août a probablement accéléré l’échéance même si OpenAI n’a communiqué aucun tarif public pour l’accès à ses offres.

OpenAI : un virage commercial depuis 2019

Avant cette annonce, la prévision de revenus la plus communément admise pour cette année était de 200 millions $.

Initialement lancée sans but lucratif, l’organisation cofondée par Elon Musk et Sam Altman avait changé de cap en 2019. Au nom du financement de ses travaux*, elle avait créé une entité « à but lucratif limité » : OpenAI LP.

Pour tirer des revenus de ses modèles IA, elle a décidé d’y ouvrir l’accès à travers une API. Celle-ci permet d’effectuer un large éventail de tâches de traitement du langage : recherche sémantique, résumé, analyse de sentiment, traduction, génération de dialogue… Le tout avec de meilleures performances en anglais.

En février dernier, l’offre baptisée ChatGPTPlus était lancée ( d’abord aux Etats-Unis) pour 20 $ par mois, une version plus rapide et avec un accès garanti au service par rapport à la version gratuite.

La nouvelle offre ChatGPT Enterprise a été expérimentée auprès, entre autres, de Carlyle (société de gestion), d’Estée Lauder (produits de soins et cosmétiques) et de PwC (cabinet d’audit).

Elle promet aussi d’être plus rapide ( 2 fois), sans limite d’usage et avec des crédits pour utiliser l’API.