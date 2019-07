Pourquoi Twitter est encore tombé ?

On vous a manqué ? » C’est par ce petit message ironique que Twitter a réagi à une énième panne, mais celle-ci était bien plus importante que d’habitude.

Twitter is back up for some people, and we’re working to make sure our service is available to everyone as quickly as possible. The interruption was due to an internal system change, which we’re now fixing. We’re sorry for the inconvenience and should be at 100% soon. https://t.co/HXOiFVbgPK

— Twitter Support (@TwitterSupport) 11 juillet 2019