Les produits Microsoft qui arrivent en fin de vie en 2023

Le Microsoft Store pour les entreprises, l’option legacy d’export de données sur Azure IoT Central, les services Visio dans SharePoint… Autant de produits mis hors service cette année.

Kaizala suivra le 31 août. Remplaçant désigné pour cette application de messagerie : Teams. Voilà plus de quatre ans que Microsoft a annoncé la couleur. Il a depuis lors, par exemple, transformé les « actions Kaizala » (mini-applications de type sondage, liste de tâches ou envoi de factures) en templates d’apps Teams.

Le 1er septembre, ce sera au tour du Planificateur pour Microsoft 365 de tirer sa révérence. Destiné à programmer des réunions avec Cortana, il est disponible pour 10 $ par mois et par utilisateur, en add-on à la plupart des éditions de la suite bureautique. Les principales ressources le concernant dirigent désormais vers Copilot pour Microsoft 365.

Sauf nouveau report, Microsoft mettra les machines virtuelles Azure « classiques » hors service le 6 septembre. Il s’agit des VM IaaS gérées avec le plan de contrôle Azure Service Manager. Elles sont officiellement obsolètes depuis février 2020.

La suite : migrer vers le plan de contrôle Azure Resource Manager. La planification et l’exécution du processus peut prendre deux ou trois mois, prévient Microsoft. Non seulement parce que la migration modifie certaines choses (les URI des ressources, par exemple, si bien qu’il faut prévoir une mise à jour des politiques RBAC), mais aussi parce qu’elle ne prend pas en charge certains paramètres (dont l’autoscaling) et qu’elle n’en supporte pas d’autres (VM avec extension de backup/snapshot, VM associées à de multiples sous-réseaux…).

Ce que Microsoft va débrancher sur Azure

Dès le 31 août, toute une série de fonctionnalités disparaîtront d’Azure. Parmi elles :

– Les métriques classiques Azure Storage (transition vers les métriques Azure Monitor)

– Cinq métriques de gestion des API dans Azure Monitor (remplacées par une métrique unique)

– Les VM S8 et S9 pour le PaaS Azure Analysis Services (remplacées par leurs v2, qui disposent de deux fois plus d’unités de traitement)

– La v1 d’Azure Data Factory (la v2 supporte davantage de SDK, inclut des options de débogage, permet de créer des processus ETL/ELT sans code, etc.)

– Le concepteur de vues Azure Monitor (passage à l’outil de visualisation Workbooks ; les fonctionnalités de création et de clonage ne sont plus accessibles depuis novembre 2020)

Fin septembre, ce sera la fin de l’assistance opérateur dans l’authentification multifacteur Azure AD. Cette fonctionnalité n’est déjà plus activée par défaut sur les locataires créés après le 1er mars 2022. Elle permet à un opérateur de transférer manuellement les appels téléphoniques. Le numéro de téléphone du bureau est composé et, en réponse, le système sollicite l’opérateur pour transférer l’appel à un numéro de poste donné.

Fin octobre, c’en sera terminé de CentOS dans le choix de VM Data Science. Suite la plus logique : passer à Ubuntu 20.04. Ou opter pour le service managé Azure Machine Learning, susurre Microsoft.

À la même échéance, il faudra dire au revoir à l’ancien portail développeurs dans Azure API Management. La migration automatisée vers le nouveau n’est pas possible. Il faut recréer manuellement le contenu et personnaliser l’apparence.

À noter que la fin du support étendu de PHP 8.0 interviendra le 26 novembre. Cela se répercutera mécaniquement sur les applications Azure App Service qui en font usage.

Illustration principale © feeling lucky – Adobe Stock