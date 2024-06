Safe Superintelligence Inc : ce que l’on sait du projet de Ilya Sutskever

Ilya Sutskever crée une nouvelle société d’IA. Il avait démissionné d’OpenAI le mois dernier sans donner de raison claire de son départ, à part celle de taquiner un nouveau projet qui serait

« personnellement significatif » pour lui.

Avec le lancement de Safe Superintelligence Inc, il annonce se concentrer sur la construction d’une superintelligence sûre (SSI).

I am starting a new company: https://t.co/BG3K3SI3A1 — Ilya Sutskever (@ilyasut) June 19, 2024

« Nous avons lancé le premier laboratoire SSI au monde, avec un seul objectif et un seul produit : une superintelligence sûre », indique la page Web de l’entreprise. « SSI est notre mission, notre nom et l’ensemble de notre feuille de route produit, car c’est notre seul objectif. Notre équipe, nos investisseurs et notre modèle commercial sont tous alignés pour réaliser le SSI. »

SSI sera basée aux États-Unis et en Israël

Avant de cofonder OpenAI, Ilya Sutskever a travaillé comme chercheur chez Google Brain, mais a commencé sa carrière en travaillant avec le chercheur britannique Geoffrey Hinton, co-lauréat du prestigieux Prix Turing 2018 avec Yann LeCun (Français) et Yoshua Bengio (Canadien).

Figure notable de l’industrie de l’IA,, Sam Altman, l’a décrit comme « l’un des plus grands esprits de notre génération, un phare dans notre domaine et un ami cher ».

Pour lancer Safe Superintelligence Inc, il sera associé à par l’ancien chercheur d’OpenAI Daniel Lévy et par Daniel Gross, co-fondateur de Cue et ancien responsable de l’IA chez Apple.

SSI Inc vante que son « orientation singulière ne signifie aucune distraction par les frais généraux de gestion ou les cycles de produits, et notre modèle commercial signifie que la sûreté, la sécurité et le progrès sont tous isolés des pressions commerciales à court terme ».

La startup sera basée aux États-Unis et en Israël.

« Nous sommes une société américaine avec des bureaux à Palo Alto et Tel Aviv, où nous avons des racines profondes et la capacité de recruter les meilleurs talents techniques » déclare SSI Inc.

Illustration : © DR

Avec Tom Jowitt, Silicon UK