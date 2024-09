Safe Superintelligence Inc: la startup IA qui vaut déjà 5 milliards ?

Safe Superintelligence Inc ou SSI ? Si vous n’en avez pas encore entendu parler, cela ne devrait plus tarder.

En juin, Silicon annonçait la nouvelle startup co-fondée par Ilya Sutskever, ancien scientifique en chef et co-fondateur d’OpenAI, avec Daniel Lévy , également ex chercheur au sein du créateur de ChatGPT, ainsi que par Daniel Gross, co-fondateur de Cue et ancien responsable de l’IA chez Apple.

Son manifesto tient toujours sur une page web statique : « Nous avons lancé le premier laboratoire SSI au monde, avec un seul objectif et un seul produit : une superintelligence sûre ».

Une simple mention fait état de la dernière actualité : « Update: We’ve raised $1B from NFDG, a16z, Sequoia, DST Global, and SV Angel. See more here.»

SSI : une valorisation de 5 milliards $

Elle renvoie sur une dépêche de Reuters et valide de facto les informations de l’agence de presse. «Il est important pour nous d’être entourés d’investisseurs qui comprennent, respectent et soutiennent notre mission, qui est de nous attaquer directement à la superintelligence sûre et en particulier de consacrer quelques années à la R&D sur notre produit avant de le mettre sur le marché » explique Daniel Gross.

On y apprend que SSI compte actuellement 10 employés et prévoit d’utiliser son pactole pour acquérir de la puissance de calcul mais aussi de recruter des talents. Et de confirmer qu’elle partagera son activité entre Palo Alto, en Californie, et Tel Aviv, en Israël.

Si la startup refuse de commenter sa valorisation, Reuters indique qu’elle atteint 5 milliards $ à l’issue du premier tour de table.