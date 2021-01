SecNumCloud : OVHcloud adoubé par l’ANSSI

Entreprise fondée à Roubaix par Octave Klaba, OVHcloud annonce ce mardi 12 janvier avoir obtenu fin décembre le précieux visa de sécurité SecNumCloud délivré par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

La qualification concerne Hosted Private Cloud, la solution d’infrastructure privée, hébergée et gérée par OVHcloud. Le service, basé sur la technologie VMware, s’appuie sur des systèmes d’information dédiés et du support personnalisé. Par ailleurs, les données des clients ne sont soumises « à aucune loi extraterritoriale non-européenne ». En 2020, l’offre a permis au fournisseur français d’hébergement web et de services cloud de se classer au top 7 Forrester Wave des fournisseurs de cloud privé et hébergé en Europe.

« Nous vivons l’aboutissement d’une montée en maturité de 10 ans de notre offre de cloud privé […]. Le niveau d’exigence de la qualification nous a amenés à placer la barre encore plus haut pour proposer un service de confiance, et accessible au plus grand nombre grâce à notre approche industrielle », explique Julien Levrard, RSSI d’OVHcloud.

Référentiel d’exigences

Comme pour d’autres prestataires, dont Oodrive et 3DSOutscale, filiale cloud de Dassault Systèmes, le visa obtenu par OVHcloud auprès de l’ANSSI ouvre grand le marché des organismes publics et des opérateurs d’importance vitale (OIV) en France.

« La qualification SecNumCloud constitue une grande fierté pour nos équipes […] Le fruit de ce travail passionné offre aujourd’hui une nouvelle opportunité, pour les organisations, de protéger leurs données stratégiques dans un cloud proposant le plus haut niveau de confiance et situé sur le sol français », déclare Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud.

Notons que la qualification atteste, pour une période donnée (jusqu’au 24 juin 2022 dans le cas présent), de la conformité de l’offre au référentiel d’exigences de l’ANSSI.