Silo AI, une nouvelle prise pour AMD dans le vivier européen de l’IA

Comment vont évoluer les relations entre NVIDIA et Silo AI ? La question peut se poser à l’heure où l’entreprise finlandaise s’apprête à passer dans le giron d’AMD.

Le groupe américain investit environ 665 millions de dollars dans cette acquisition qu’il entend boucler d’ici à la fin de l’année.

Les deux parties donnent à ce rapprochement un sens très générique. Il s’agira, en l’occurrence, d’« accélérer le développement et le déploiement de modèles d’IA et de solutions logicielles sur socle AMD ».

Silo AI rejoint Mipsology et Nod.ai dans le portefeuille AMD

En la matière, Silo AI a une vitrine. Ou plutôt deux : Poro et Viking, des familles de modèles ouverts (licence Apache 2.0) entraînés sur des accélérateurs AMD Instinct au sein du supercalculateur européen LUMI. Ces LLM maîtrisent les langues nordiques (danois, finlandais, islandais, norvégien, suédois) en plus de l’anglais et du code.

Dans le domaine de l’IA, la dernière acquisition sur laquelle AMD avait communiqué remonte à octobre 2023. La cible : Nod.ai, start-up américaine à qui on doit notamment SHARK, un compilateur PyTorch. Quelques semaines avant, il avait jeté son dévolu sur la pépite française Mipsology et sa stack Zebra (inférence sur FPGA).

Né en 2017, Silo AI se présente comme « le plus gros labo d’IA privée en Europe », avec ses 300 employés. Allianz, Philips, T-Mobile et Unilever figurent parmi ses clients ; Mistral AI, parmi ses partenaires (travaux communs formalisés début juillet). Son offre couvre le cycle de vie des projets d’IA, en allant des briques individuelles (outils d’annotation, d’orchestration, de contrôle qualité…) à la plate-forme intégrée (développement de LLM privés en SaaS).

