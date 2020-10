Slack s’approprie l’e-mail pour mieux le remplacer

Comme les e-mails, mais au format messagerie instantanée. Ainsi pourrait-on décrire une fonctionnalité que Slack compte lancer début 2021.

La fonctionnalité en question s’inscrira dans la lignée de Slack Connect, qui permet de mettre en place des espaces de discussion interentreprises. Elle étendra cette possibilité aux utilisateurs individuels, à travers des liens d’invitation privés.

Toujours sur Slack Connect, et également début 2021, un système d’identification des entreprises de confiance fera son apparition. Il consistera en une case cochée.

Dans le même temps, les administrateurs bénéficieront d’une option supplémentaire : les « connexions gérées ». Elle leur permettra d’approuver automatiquement les requêtes de partage de canaux.

Disponibilité immédiate, en revanche, pour le « lancement des étapes depuis les applications ». Cette fonctionnalité fait partie du générateur de flux de travail. Elle permet d’y exploiter des outils externes à Slack.

Il faudra attendre « plus tard cette année » pour trois autres éléments :

Slack profite aussi de sa conférence annuelle Frontiers (7-8 octobre) pour lancer un « indice d’expérience des collaborateurs en télétravail ».

Objectif : publier un rapport trimestriel. Le premier d’entre eux se fonde sur 4 700 salariés « principalement en télétravail » dans 6 pays dont la France (on n’a pas davantage d’informations sur l’échantillon). Il englobe cinq critères à poids égal : productivité, équilibre vie pro/privée, gestion du stress, sentiment d’appartenance et bien-être au travail.

