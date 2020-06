Smartphones pliables : Motorola fera-t-il oublier le Razr 2020 ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Motorola retentera-t-il sa chance dès cette année dans les smartphones pliables ? Des représentants de la maison mère Lenovo l’ont déjà laissé entendre.

Thibault Dousson, responsable du marché sud-africain, est le dernier d’entre eux. Une « nouvelle itération » du Razr est dans les cartons, affirme-t-il dans un épisode du podcast Reframed Tech publié la semaine passée. « Pour septembre, je pense ».

XDA-Developers ne confirme pas cette échéance, mais dit avoir pu accéder aux probables spécifications techniques.

Par rapport au Razr 2020 commercialisé depuis février, il n’y aurait pas de changement sur la taille des écrans : 6,2 pouces pour le principal et 2,69 pour le secondaire (utilisable téléphone replié).

Côté processeur, on passerait d’un Snapdragon 710 à un Snapdragon 765 ouvrant la voie à la 5G avec le modem X52.

Au rang des autres évolutions à prévoir :

RAM : passage de 6 à 8 Go

Stockage : de 128 à 256 Go

Appareils photo : 48 mégapixels au dos et 20 mégapixels en façade, contre respectivement 16 et 5 mégapixels pour l’actuel Razr

Batterie : légère hausse de capacité, à 2 845 mAh contre 2 510

Pour ce qui est du prix, on peut prendre en références les smartphones (non pliables) Edge et Edge+, que Motorola a pourvus d’un Snapdragon 765. Prix conseillé pour le premier : 699 € TTC au lancement, abaissé depuis à 599 €. Pour le second, non disponible en France, le ticket d’entrée est à 999 $ HT.

Autre question : la solidité du futur Razr. Le modèle actuel, disponible pour 1 699,99 €, a fait l’objet de nombreuses critiques en la matière.

Il est, en outre, sorti parallèlement au Samsung Galaxy Z Flip. Celui-ci est non seulement moins onéreux (1 509 €), mais aussi mieux doté : puce Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie 3 300 mAh… et un film de protection particulier pour l’écran 6,7 pouces. Exit le plastique, place à un panneau tout en verre pliable assorti d’une charnière en position libre.