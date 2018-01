Stockage flash : les Z-SSD de Samsung bousculent les Intel Optane

Samsung mise sur la technologie Z-NAND pour sa gamme Z-SSD de solutions de stockage de haute performance. Il vise divers marchés : HPC, IA, IoT et Big Data.

Samsung Electronics vient de présenter une nouvelle offre de stockage flash de haute performance : le SZ985 de 800 Go. Le premier né de la gamme Z-SSD du groupe asiatique.

Ce sont dans les secteurs les plus exigeants que Samsung compte s’imposer avec ses Z-SSD : calcul de hautes performances, intelligence artificielle, Internet des Objets et Big Data.

Le groupe coréen chasse ainsi sur les terres d’Intel, qui adresse le marché du stockage flash extrême avec ses Optane, à base de composants 3D XPoint.

Au menu, 800 Go de mémoire Z-NAND, bien plus rapide en lecture que la V-NAND TLC (utilisée par exemple dans les SSD 860 EVO présentés récemment par Samsung). Le tout est piloté par un contrôleur mémoire rapide pourvu de 1,5 Go de LPDDR4.

Une offre rapide… et durable

Cette débauche de technologie permet au SZ985 d’afficher 750 000 IOPS (entrées/sorties par seconde) en lectures aléatoires (170 000 IOPS en écriture). Soit 1,7 fois mieux que le SSD NVMe Samsung PM963.

Mais aussi une latence en écriture 5 fois moindre, de seulement 16 microsecondes.

Notez qu’une déclinaison 240 Go de cette offre sera prochainement présentée.

Le SZ985 est conçu pour des traitements de données lourds. Il est ainsi garanti 5 ans, à raison de 30 écritures complètes par jour. Soit plus de 42 Po de données écrites sur la totalité de la période de garantie. La durée moyenne entre deux pannes est estimée à 2 millions d’heures.

Reste une inconnue de taille : le prix de cette solution de stockage. Lequel pourrait se montrer compétitif, selon certains experts.

(Article réalisé par APM)