Telegram rejoint Signal sur les appels vidéo de groupe

En parallèle des appels vidéo de groupe et du partage d’écran, Telegram a ajouté : Les arrière-plans « animés »

Multicolores en dégradé, ils s’appliquent à tous les thèmes par défaut. On peut en créer à partir de trois ou quatre couleurs, en ajoutant éventuellement un motif. D’autres animations, lors de l’envoi d’autocollants et d’émojis (ainsi que, sur iOS, de messages texte et de médias depuis le panneau des pièces jointes)

Plusieurs fonctionnalités pour les bots

– Un bouton de menu pour parcourir et envoyer des commandes – La possibilité pour eux de modifier le texte du champ de saisie afin de donner une idée du type de message attendu – Pour les développeurs, la possibilité de créer des commandes qui changent en fonction de la langue d’interface et du type d’échange – Des commandes spécifiques aux admins Une option pour désactiver la suppression du bruit de fond