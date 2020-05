Télétravail : comment le secteur de la Tech surfe sur la vague

Le recours au travail à distance peut monter en puissance et créer de nouvelles opportunités pour les employeurs et les talents, selon Hired.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le site d’emploi et de gestion de carrière IT Hired a mené une enquête* anglophone auprès de 2200 professsionnels et de 300 entreprises du secteur des technologies.

Le recours massif au télétravail dans la Tech va-t-il perdurer au delà de la crise du Covid-19 ? Une chose est sûre, l’intérêt pour le travail à distance a progressé chez près de 50% des répondants appelés à télétravailler durant la crise du Covid-19.

D’autres ont la même la même perception qu’avant – le travail à distance est perçu comme une alternative intéressante, mais pas forcément comme une norme à adopter. En revanche, 4% se disent moins intéressés par le télétravail qu’avant.

« Il est clair que de nombreux travailleurs ne disposent pas d’un environnement de travail [à distance] idéal en ce moment. Mais leur envie de gagner en flexibilité est plus forte que jamais », ont expliqué les initiateurs de l’enquête.

Qu’en est-il du côté de recruteurs potentiels ?

Recrutement, intégration et travail à distance

57% des employeurs de l’IT interrogés s’attendent à ce que l’engouement pour le travail à distance perdure. Une adaptation stratégique est nécessaire pour en tirer profit.

En effet, les offres d’emploi ont diminué ces dernières semaines. Mais 68% des entreprises concernées par l’enquête ont déclaré que certains profils sont toujours activement recherchés. C’est notamment le cas dans dans les domaines de la cybersécurité et du e-commerce.

Plus des deux tiers des professionnels en poste déclarent eux-mêmes être ouverts à de nouvelles opportunités. 64% disent être à l’aise à l’idée d’être recrutés et intégrés à distance au sein d’une nouvelle entreprise qui leur fournirait les ressources et le soutien nécessaires.

Les recruteurs ont donc intérêt à affûter leur stratégie d’embauche, d’intégration et de travail à distance sur la durée. Et ce pour attirer et fidéliser les profils que s’arrachent encore le marché, selon les conclusions de Hired.

*L’enquête a été menée auprès de 300 entreprises et de 2200 profesionnels du secteur des technologies (ingénieurs logiciels, chefs de produit, designers et data scientists).

(crédit photo: by Alex Qian from Pexels)