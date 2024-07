Thomas Gourand, nouveau Directeur Général de Snowflake en France

Arrivé chez Snowflake en avril, Thomas Gourand est nommé Directeur Général pour la France.

Agé de 50 ans, il a passé plus de 13 ans chez Google. Entre 2009 et 2015, il a développé les ventes des solutions Entreprise en France, puis le lancement de Google Cloud. A partir de 2015 et jusqu’en 2022, il occupe différents postes de responsabilité commerciale, en particulier au sein de Google Cloud aux Etats-Unis.

Après un passage au sein de Searce, un intégrateur de solutions Cloud, IA et Data ; il rejoint Snowflake en France.

« Après plus de 10 ans dans la Silicon Valley, je suis ravi de revenir en France pour avoir l’opportunité de prendre la direction de Snowflake. L’arrivée et la vision de Sridhar Ramaswamy sur la mise en place de l’intelligence artificielle dans l’entreprise de manière simple et fiable ont renforcé mon désir de rejoindre cette nouvelle aventure » déclare Thomas Gourand.

« Au sein de ses nouvelles fonctions, Thomas Gourand a pour responsabilité d’identifier et de tirer parti des opportunités du marché ainsi que d’établir des relations solides avec les clients et partenaires en France. Par ailleurs, il assure également l’efficacité opérationnelle de l’équipe, la gestion des budgets, le recrutement de talents locaux et collabore également avec l’équipe produit mondiale pour adapter les produits aux besoins du marché local.» indique Snowflake.