Véronique Torner – Numeum : « Il faut que le numérique bénéficie d’un environnement propice à l’innovation et à la compétitivité»

A la veille du premier tour des élections législatives, un collectif baptisé » Equipe de France du numérique , rassemblant les organisations et associations professionnelles du secteur (Numeum, France Digitale, Fevad.) appelle à voter « pour une ambition numérique qui réponde à nos grands enjeux collectifs en matière sociale, sociétale, environnementale et économique.»

Pour Silicon, Véronique Torner, la présidente de Numeum , revient sur cette prise de parole de ces acteurs qui représentent 30 000 entreprises et 670 000 salariés.

Votre tribune est-elle un appel contre l’abstention ou une consigne de vote ?

Véronique Torner – Nous n’avons pas de message politique ou partisan à faire. Notre tribune vise avant tout à mobiliser les électeurs pour qu’ils choisissent des programmes clairs et ambitieux favorisant la transformation numérique. Il s’agit d’un appel à voter pour des propositions concrètes qui répondent aux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques actuels, plus qu’une consigne de vote. Nous avons rassemblé, dans cette période électorale déterminante, sous le collectif » équipe de France du Numérique » plusieurs organisations et clusters régionaux pour faire entendre la voix du secteur dans un objectif d’impact et pour éclairer le débat car le numérique est un sujet important pour la France.

Vous regrettez l’absence de la thématique » numérique » dans les programmes des différentes formations politiques ?

Véronique Torner – Effectivement, nous constatons que la thématique du numérique est souvent sous-représentée dans les programmes politiques. Pourtant, le numérique est un levier essentiel pour répondre aux grands défis de notre époque, que ce soit en matière d’emploi, de sécurité, de transition écologique ou de compétitivité économique. Nous espérons que notre appel contribuera à remettre cette question au centre des débats politiques.

Craignez-vous un impact négatif sur le secteur du numérique au lendemain du 7 juillet, avec l’élection d’une nouvelle majorité parlementaire ?

Véronique Torner – Notre principal souci est que le secteur du numérique bénéficie d’un environnement propice à l’innovation et à la compétitivité. Une nouvelle majorité parlementaire doit comprendre l’importance de soutenir ce secteur, notamment par des mesures incitatives et une législation favorable. Si ces conditions sont remplies, nous sommes confiants que le secteur continuera à prospérer et à apporter des solutions aux défis contemporains. Nous sommes à un point d’inflexion où il faut aller vite. Ces changements créent de l’inquiétude car nous risquons à nouveau d’engager un travail d’acculturation sur des sujets parfois complexes.

Photo : © Numeum