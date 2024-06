Adobe poursuivi par la FTC pour frais cachés et « résistance » à la résiliation

« Adobe a piégé ses clients dans des abonnements d’un an grâce à des frais de résiliation anticipée cachés et à de nombreux obstacles à l’annulation. La FTC continuera à œuvrer pour protéger les Américains de ces pratiques commerciales illégales », déclare Samuel Levine, directeur du Bureau de protection des consommateurs de la Federal Trade Commission.

1. @FTC has taken action against Adobe and two executives for pushing people into subscriptions and then making it absurdly hard to cancel.

Adobe ambushed users with hefty « early termination fees » and threw up obstacles when people tried to cancel.https://t.co/lyWAv4GMm1

— Lina Khan (@linakhanFTC) June 17, 2024