Android : Google supprime la licence de Huawei

L’agence Reuters annonce que Google va suspendre toutes ses activités avec Huawei, le numéro 2 mondial des smartphones. Un Coup de tonnerre sur le marché du téléphone mobile .

Une décision liée au décret publié par le gouvernement américain qui interdit aux entreprises américaines de commercer avec des entreprises étrangères jugées “à risque”.

Un décret qui vise essentiellement Huawei dont le matériel 5G est dans le collimateur de plusieurs Etats pour des soupçons d’espionnage.

Concrètement, cette rupture des relations commerciales signifie que le fabricant chinois, mais aussi sa filiale Honor, ne pourront plus utiliser Android sur leurs téléphones, et qu’ils devront faire une croix sur le Play Store et les différentes applications Google.

Huawei devra donc se tourner vers la version open source d’Android ou alors exploiter son propre système d’exploitation mobile dévoilé il y a juste un an. L’équipementier chinois est aussi indépendant sur le plan des processeurs mobiles avec les puces Kirin signées HiSilicon, filiale du groupe, même si elle a aussi recours à des SoC tiers pour certains de ses smartphones.

Précision importante : cette mesure ne concerne pas les smartphones et tablettes déjà sur le marché. Les utilisateurs de smartphones Huawei et Honor pourront donc toujours bénéficier des prochaines mises à jour Android et d’un accès au Play Store.

Selon Reuters, un porte-parole de Google a indiqué que son entreprise “se conformait à l’ordre » de son gouvernement et « examinait les conséquences” de cette décision.

Ce décret de l’administration Trump, entré en vigueur le 17 mai, a permis de dresser une liste d’entreprises qui ne peuvent plus acheter de technologies « made in USA ». C’est notamment le cas de Huawei.

For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) 20 mai 2019