Apple : le top 5 des rémunérations de dirigeants

Les rémunérations du top management d’Apple ont été impactées par le repli des ventes d’iPhone sur l’exercice 2019. Mais les émoluments des décideurs restent très élevés, selon un document remis par la firme à l’autorité américaine des marchés (SEC).

Le directeur général (CEO) d’Apple, Tim Cook, a vu diminuer son « package » de rémunération de 4 millions de dollars. Les rémunérations de trois autres dirigeants du groupe ont également baissé au cours de l’exercice 2019, clos le 28 septembre dernier.

Malgré tout, la rétribution des principaux dirigeants du groupe de Cupertino (Californie) est au moins 200 fois plus élevée que la rémunération médiane des employés du groupe.

Voici, les cinq dirigeants d’Apple les mieux payés au titre de l’exercice 2019 :

1. Katherine Adams >

La directrice juridique et vice-présidente senior d’Apple, Katherine (Kate) Adams, a gagné 25,2 millions de dollars sur l’exercice fiscal 2019, contre 26,7 millions lors de l’exercice précédent.

En 2019, le package de rémunération de Katherine Adams regroupait : un salaire de base de 1 million de dollars, un plan d’incitation de 2,5 millions de dollars et, enfin, des attributions d’actions qui ont atteint 21,6 millions de dollars sur l’exercice.

2. Luca Maestri >

Le directeur financier et vice-président senior de la firme technologique, Luca Maestri, a lui aussi empoché un package de rémunération de 25,2 millions de dollars en 2019 (contre 26,5 M$ en 2018). Sa répartition est similaire à celle proposée à la responsable juridique.

3. Jeff Williams >

La rémunération du directeur des opérations (COO), Jeff Williams, est elle aussi passée de 26,5 millions de dollars en 2018 à 25,2 millions de dollars sur l’exercice 2019.

4. Deirdre O’Brien >

Deirdre O’Brien, nommée en février 2019 présidente « retail + people » d’Apple, a reçu un package de rémunération de 19,2 millions de dollars au titre de l’exercice 2019. Cet ensemble regroupe un salaire de base de 877 500 dollars, un plan d’inciation de 1,8 million de dollars et des attributions d’actions qui ont atteint 16,5 millions de dollars.

5. Tim Cook >

Le CEO d’Apple, Tim Cook, avait gagné 15,7 millions de dollars au total sur l’exercice 2018, contre 11,6 millions de dollars au cours de l’exercice 2019.

Qu’en est-il dans le détail ?

Tim Cook affiche le salaire de base (3 millions de dollars) et le plan incitation (7,6 millions de dollars) les plus élevés du groupe. Il bénéficie également de 800 000 dollars en compensations variées (sécurité, transport, etc.). En revanche, comme lors des exercices précédents, le CEO d’Apple n’a pas reçu d’attributions d’actions en 2019.

Il n’empêche la rémunération de Tim Cook est environ 200 fois plus élevée que la rémunération médiane (57 596 dollars) des employés d’Apple dans le monde.

Un écart que l’on retrouve chez d’autres multinationales, dont Microsoft.

(crédit photo © shutterstock)

