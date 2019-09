iPhone 11 Pro : 4 choses à savoir sur la nouvelle gamme

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1- Design

– La gamme iPhone Pro se décline en quatre couleurs : gris espace, argent, or et vert minuit.

– Motorisé par iOS 13 (disponible le 19 septembre)

– Processeur Bionic A13 (architecture 7nm, 8,5 milliards de transistors

– Autonomie : une journée affirme Apple

– Adaptateur : 18W à charge rapide

2- Ecran

– Super Retina XDR 5,8 et 6,5 pouces, densité de pixels la plus élevée de tous les écrans Apple

– Jusqu’à 1 200 nits de luminosité

– Contraste : 2 000 000:1

3 – Photo/Vidéo

– Appareil photo : 12 mégapixels (26 mm, f1,8, 6 éléments)

– Téléobjectif :12 mégapixels (52 mm, f2.0, 6 éléments)

– Caméra ultra-large : 12 mégapixels (13 mm, f2.4, 5 éléments, vue à 120 degrés)

-Vidéo : 4K jusqu’à 60 i/s, ou 120 i/s au ralenti

– Caméra TrueDepth 12 mégapixels orientée vers l’avant avec prise en charge vidéo 4K et ralenti (slofies)

4 – Prix et disponibilité

– La gamme iPhone Pro sera disponible en pré-commande à partir du 13 septembre et à la vente le 20 septembre

– Les modèles d’iPhone 11 Pro et d’iPhone 11 Pro Max seront disponibles dans les capacités 64 Go, 256 Go et 512 Go respectivement à partir de 1 159 € et de 1 259 €.

– iPhone 11 Pro : 859 € avec la reprise de leur appareil

– iPhone 11 Pro Max : 959 € avec la reprise de leur appareil sur apple.com/fr