Atos : Jean-Pierre Mustier prend aussi la direction générale

Déjà Président du Conseil d’administration d’Atos, Jean-Pierre Mustier a été nommé Président-Directeur général. Paul Saleh, son prédécesseur au poste de directeur général, a démissionné et quitte l’ESN.

Ce changement intervient au moment où le Tribunal de Commerce ouvre la procédure de sauvegarde accélérée. Une ultime étape technique qui doit lancer le plan de restructuration financière approuvé le 15 juillet.

Nommé administrateur indépendant du Conseil d’administration en mai 2023, Jean-Pierre Mustier avait été nommé à sa présidence le mois d’octobre suivant suite à la démission de Bertrand Meunier.

Ancien patron de la banque de financement et d’investissement et directeur général adjoint de la Société Générale (1986-2009), il a aussi occupé des postes de direction au sein du groupe bancaire italien Unicrédit et fut associé de la société de gestion Tikehau Capital.

Après des mois de discussions et de rebondissements sur la manière de relancer l’ESN, la majorité de ses créanciers financiers ( banques et porteurs d’obligation) ont accepté l’opération de recapitalisation.

Elle comprend notamment une augmentation de capital de 233 millions €, un apport de 1,675 milliard € et une réduction de la dette d’environ 3 milliards €. Une opération qui leur permet de devenir les actionnaires majoritaires avec jusqu’à 99,9% du capital.