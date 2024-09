AWS se renforce au Royaume-Uni

AWS poursuit ses investissements au Royaume-Uni avec un plan 9,5 milliards € ( 8 milliards de livres) sur cinq ans.

Lancée en 2016, la première région du marché britannique s’est progressivement étendue pour inclure trois zones de disponibilité (AZ), deux zones WaveLength, deux emplacements périphériques et un cache périphérique régional.

AWS estime que cet investissement va contribuer à hauteur de 14 milliards de livres sterling au produit intérieur brut (PIB) du pays jusqu’en 2028. Et de préciser avoir déjà engagé 3 milliards sur le marché britannique entre 2020 et 2023.

11 milliards £ investis depuis 2020 au Royaume-Uni

En octobre dernier, le régulateur britannique des communications (Ofcom) a confirmé l’ouverture d’une enquête antitrust demandée à l’autorité de la concurrence (Competition & Markets Authority) contre AWS et Microsoft Azure.



Dans son étude de marché sur le Cloud, l’Ofcom avait révélé «des pratiques et des fonctionnalités susceptibles de limiter la concurrence», notamment «des frais élevés pour le transfert de données, des remises sur les dépenses engagées et des restrictions techniques» Selon ses observations, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, détiennent une part de marché combinée de 60 à 70 %. Google Cloud, leur concurrent le plus proche, obtient avec une part de 5 à 10 %.

Le groupe Amazon, incluant AWS, emploie 75 000 personnes au Royaume-Uni dans diverses fonctions, dont plus de 25 centres de distribution.