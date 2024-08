Capgemini gobe Syniti et son expertise SAP

Capgemini, bientôt un peu mieux armé pour les migrations SAP ?

L’ESN française vient d’annoncer son intention d’acquérir un fournisseur américain positionné sur ce segment. En l’occurrence, BackOffice Associates, qu’on connaît sous la marque commerciale Syniti.

Fondée en 1996, la société vend des services de gestion des données d’entreprise. Notamment, donc, dans l’écosystème SAP. Son CEO est un ancien d’Accenture ; son CTO, un ancien de Siemens. Dans son conseil d’administration figure Joe Tucci, ancien patron d’EMC.

À la fin des années 2000, Syniti avait bouclé un tour de table de 30 millions de dollars, avec Goldman Sachs en lead. S’étaient ensuivies plusieurs acquisitions (HiT Software en 2010, Entota en 2013, CompriseIT et Quadrate en 2016…), jusqu’au passage dans le giron du fonds d’investissement Bridge Growth Partners, en 2017.

Par après, le rythme des acquisitions s’est accéléré. La dernière en date (février 2024) a porté sur Rightsizer, un logiciel pour l’identification des opportunités d’archivage. Ces opérations ont porté l’effectif à environ 1200 personnes.

Les migrations S/4HANA, vitrine pour Syniti

Syniti figure dans le dernier Magic Quadrant du MDM (gestion des données de référence), au rang des « acteurs de niche ». Il fut, pendant un temps, également classé dans celui de la data quality. Son produit phare (Syniti Knowledge Platform, une plate-forme cloud de gestion des données) est vendue depuis une dizaine d’années comme extension SAP sous le nom Advanced Data Migration & Management.

L’autre grand canal de distribution pour Syniti est la marketplace AWS. L’entreprise ne communique pas ses revenus, mais met l’accent sur ses contrats à plus d’un million d’euros – ce qui donne une idée de l’ampleur de son activité. Ses principales références clients sont des organisations qui ont migré vers S/4HANA, comme Bridgestone et American Tobacco. Syniti a aussi été sollicité, entre autres, dans le cadre de la fusion entre American Airlines et US Airways.

C’est la troisième acquisition que Capgemini annonce cette année, après celles de Lösch & Partner et de D+I. Le premier, basé en Allemagne, a une expertise sur l’ingénierie des systèmes automobiles. Le deuxième, établi en Australie, donne dans le conseil en conception et développement de produit.

L’an dernier, le groupe français avait annoncé deux rachats. D’abord, celui de l’ESN japonaise BTC. Ensuite, celui de la division FCC (Financial Crime Compliance) d’Exiger (conseil, analyse et services de conformité en matière de criminalité financière).

