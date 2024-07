Le CISPE et Microsoft trouvent un accord : et maintenant ?

Vers une édition d’Azure Stack HCI rien que pour les CSP européens ? C’est l’issue probable du litige entre Microsoft et le CISPE.

Depuis quelques semaines, on disait les deux parties sur la voie d’un accord. Elles en ont effectivement trouvé un, tout juste officialisé.

Dans ce cadre, le CISPE va retirer la plainte qu’il avait déposée auprès de la Commission européenne en novembre 2022.

Le lobby – qui représente une trentaine de fournisseurs cloud européens… et AWS – dénonce les barrières que Microsoft aurait posées à l’utilisation de ses logiciels sur des clouds concurrents. Barrières d’ordre technique, mais aussi tarifaires. Par exemple, pour Windows 11, le multisession circonscrit à Azure ; et les coûts d’infrastructure (nombre de VM nécessaires) qui en résultent lorsqu’on déploie ailleurs. Ou, pour SQL Server Enterprise, des licences plus chères pour une utilisation hors du cloud de Microsoft.

Le CISPE donne 9 mois à Microsoft

La nouvelle mouture d’Azure Stack HCI (« for Hosters ») est censée généraliser le VDI multisession et inclure une tarification à l’usage pour SQL Server. S’y ajoutera la gratuité des ESU (mises à jour de sécurité étendues). Si toutefois l’offre voit le jour. En façade, le CISPE n’en fait pas une exigence. Il laisse la porte ouverte à une résolution des problèmes « par d’autres voies ».

Qu’importe la manière, Microsoft a 9 mois pour matérialiser ses engagements. Un délai au-delà duquel le CISPE redéposera plainte si nécessaire.

Le deal inclurait un dédommagement de l’ordre de 20 millions d’euros. Il exclut AWS, qui, nous affirme-t-on, n’a pas pris part aux négociations. Les autres hyperscalers non membres du CISPE ne sont pas non plus concernés.

L’association semblait pourtant avoir mis un point d’honneur à ce que l’accord s’applique à tout CSP « opérant en Europe ». La Coalition for Fair Software Licensing ne manque pas de le souligner. Elle qui agit en miroir du CISPE côté américain déplore un accord qui « exclut la grande majorité des clients et des fournisseurs cloud ». Elle en appelle à des engagements mondiaux de la part de Microsoft, dans la lignée des « principes pour l’octroi de licences logicielles équitables » que le CISPE avait édictés en 2021 avec le Cigref.

Illustration