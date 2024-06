VMware tente d’orienter vers VCF les déploiements pré-Broadcom

VCF, un gage de simplicité autant en matière d’achat que de déploiement ? VMware by Broadcom défend cette promesse.

Sur la partie déploiement se pose la question d’intégrer l’existant. La dernière version de VCF (5.2), officialisée ce 25 juin 2024 et prévue en disponibilité générale le 22 juillet, propose une forme de réponse. En l’occurrence, un outil en ligne de commande qui donne deux options de migration des environnements vSphere. Soit leur conversion en domaines de gestion Cloud Foundation, soit leur importation vers un domaine d’infrastructure virtuelle.

L’importation nécessite au minimum vSphere 7 U3 ; la conversion, vSphere 8 U3. Dans l’un et l’autre cas, pas besoin de migrer les applications ni les données. Il y a toutefois des limites. Entre autres :

– Pas d’importation de clusters reposant sur du stockage autre que vSAN, ni de clusters exploitant NSX

– Le script destiné à déployer NSX sur les clusters convertis/importés ne supporte que le mode VLAN (pas d’overlay ou de routage logique)

– Impossible de mixer, au sein d’un même domaine, des clusters utilisant des lignes de base et d’autres utilisant des images

Une licence VCF spéciale edge

Avec VCF 5.2 arrive aussi une licence spécifique aux déploiements en périphérie. Elle autorise l’usage de tout ou partie du bundle, avec vSAN, vVol ou stockage externe (NFS, VMFS sur FC). Périmètre minimum : 25 sites, avec entre 16 et 256 cœurs par site.

Sur le volet stockage, VCF 5.2 est la première release à prendre en charge vSAN Max, de 6 à 24 nœuds, avec 100 à 360 To par hôte. Autre nouveauté, quant à elle spécifique au stockage agrégé : la prise en charge des clusters vSAN étendus sur ESA, pour le moment via l’API.

Entre autres ajouts sur la partie infrastructure, on aura noté le support d’IPv6 sur NSX Manager et un dépôt hors ligne pour les mises à jour en environnements déconnectés. VMware mentionne aussi les améliorations vGPU et la personnalisation des images (voir, à ce sujet, notre focus sur vSphere 8 Update 3).

L’éditeur inclut, dans sa présentation de VCF 5.2, d’autres nouveautés de la dernière version de vSphere. Dont le live patching et le dual DPU. Il y ajoute notamment un module NDR on-prem et l’intégration du load balancer Avi avec SDDC Manager.

Pour le bundle VVF, VMware avance surtout la console inspirée de vCenter, avec centralisation de l’authentification comme de la gestion des licences et des certificats.

Illustration © VMware