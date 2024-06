Cloud public : le PaaS croît, AWS décroît

AWS, en recul sur le marché mondial du cloud public ? Affirmatif… si on tient compte du SaaS.

Il en est en tout cas ainsi dans les statistiques d’IDC. En 2023, la filiale d’Amazon a capté 12,4 % du marché. C’est moins qu’en 2022 (13,2 %).

Les parts de Microsoft et de Google ont au contraire progressé : + 0,3 point pour le premier (16,8 %) comme pour le second (4,4 %). Celui-ci se rapproche de Salesforce (4,5 % ; – 0,3 point) et garde une longueur d’avance sur Oracle (2,4 % ; + 0,2 point).

IDC annonce un marché mondial du cloud public à 669,2 Md$, en progression annuelle d’environ 20 %. Ce taux de croissance devrait se maintenir jusqu’en 2025, avant de fléchir légèrement (pour atteindre 19,5 % en moyenne sur la période 2024-2028).

Le SaaS applicatif reste le principal poste de revenus (44,6 %), mais sa part recule (- 1 point). Arrive ensuite le IaaS (19,9 %), lui aussi en repli (- 0,8 point). La dynamique est positive pour le SaaS d’infrastructure (+ 0,3 point, à 17 %). Elle l’est aussi pour le PaaS (+ 1,3 point, à 18,4 %), qu’IDC dit tiré en grande partie par les investissements dans l’IA. Un constat qu’il avait déjà dressé fin 2023.

Le PaaS avait effectivement déjà été le segment le plus en croissance cette année-là (+ 1,2 point). Il avait devancé le IaaS (+ 0,6 %) et le SaaS d’infra (- 0,1 point). Sur le segment du SaaS applicatif (- 1,7 point), il n’y avait pas d’AWS dans le top 5 des fournisseurs. Microsoft (16,4 %) devançait Salesforce (8,3 %), SAP (3,7 %), Oracle (3,5 %) et Google (3,3 %).

Que pèse l’Europe ? En septembre dernier, IDC avait communiqué une prévision à 142 Md$ pour 2023. Cela équivaut à environ 21 % du marché.

Illustration générée par IA