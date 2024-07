Microsoft tancé sur la fin des connecteurs Office dans Teams

Et pour envoyer des messages dans des canaux privés, on fait comment ? Telle est probablement la principale question que suscite la fin prochaine des connecteurs Office 365 dans Teams.

À partir du 1er août 2024, on ne pourra plus en créer. Puis à partir du 1er octobre, ils ne fonctionneront plus.

Successeur désigné : les workflows Power Automate. Plus scalables, plus flexibles et plus sécurisés, avec un catalogue bien plus important que les connecteurs Office, clame Microsoft.

En toile de fond, la Secure Future Initiative, lancée en novembre dernier, dans la lignée d’un rapport à charge du Cyber Safety Review Board. L’agence gouvernementale américaine a conclu a une « cascade d’erreurs évitables » ayant permis à des cybercriminels d’accéder à des boîtes Exchange ultrasensibles comme celles de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et de l’ambassadeur des États-Unis en Chine R. Nicholas Burns. C’était au printemps 2023.

Microsoft invité à prendre du recul

L’intégration de Power Automate dans Teams se matérialise en l’application Flux de travail, installée par défaut et accessible dans le menu latéral. Elle permet de créer des workflows à partir de zéro ou d’utiliser des templates « spécifiques au contexte de la discussion ou du canal ».

Au-delà de l’absence de prise en charge des canaux privés, on fait remarquer à Microsoft qu’il ne s’agit pas que de « tuyauterie interne » : de nombreux outils tiers utilisent ces connecteurs pour poster des notifications. Dans le même esprit, un utilisateur de la bibliothèque pymsteams – destinée à envoyer des requêtes webhook à Teams – souligne qu’elle n’est pas compatible avec Power Automate.

Les limites de trafic ne jouent pas en faveur de Power Automate, note un utilisateur. De surcroît, la transition tombe pendant la période estivale…

