Microsoft x OpenAI : pas de prise de contrôle selon l’UE

L’investissement de 13 milliards $ de Microsoft dans OpenAI implique-t-il une prise de contrôle sur la pépite américaine de l’intelligence artificielle générative ?

En fin de semaine dernière, Margrethe Vestager, la commissaire en charge du Digital, a répondu : c’est non.

En janvier dernier, la Commission européenne avait lancé une enquête sur le sujet, en particulier pour étudier « certains des accords qui ont été conclus entre les grands acteurs du marché numérique et les développeurs et fournisseurs d’IA générative » et « l’impact de ces partenariats sur la dynamique du marché ».

📢 For now, we conclude that @Microsoft has not acquired control of @OpenAI under 🇪🇺 Merger Regulation.

We will keep monitoring the relationships between all key players in the AI sector, incl. Microsoft & OpenAI.

#GenAIVirtualWorldsWorkshop

— Margrethe Vestager (@vestager) June 28, 2024