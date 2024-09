OpenAI, vers une valorisation de 150 milliards $ ?

Selon Bloomberg, qui cite des personnes proches des négociations, OpenAI est actuellement en pourparlers avec des investisseurs pour lever 6,5 milliards $ en financement par actions, tandis que les banques négocient pour lui accorder une ligne de crédit de 5 milliards $.

Cette levée de fonds de 6,5 milliards $ devrait porter la valeur du créateur de ChatGPT à 150 milliards $.

Une valorisation qui représente une augmentation notable par rapport à celle de 100 milliards suggérée fin août, lorsqu’ Apple et Nvidia étaient censés être en pourparlers pour investir dans une nouvelle levée de fonds menée par la société d’investissement Thrive Capital.

Selon Bloomberg, la nouvelle valorisation n’inclut pas l’argent levé et renforcera le statut d’OpenAI comme l’une des plus grandes startups au monde.

Avec cette levée de fonds, OpenAI pourrait repousser la nécessité d’une introduction en Bourse alors que de nombreuses startups évitent actuellement cette option en raison des coûts réglementaires et de la volatilité des marchés boursiers.

Microsoft est l’un des plus grands bailleurs de fonds d’OpenAI et y aurait investi jusqu’à 13 milliards $.

Le créateur de ChatGPT organise des réunions régulières avec des partenaires tels que Microsoft et Apple et les investisseurs Thrive Capital et Khosla Ventures – dans le cadre d’une « nouvelle approche pour informer et engager les partenaires stratégiques clés » sous la direction de Sarah Friar, l’ancienne patronne de Nextdoor qui a récemment été embauchée comme première directrice financière d’OpenAI.

Le retrait de Microsoft de la supervision de la gouvernance du conseil d’administration d’OpenAI est intervenu après que les autorités antitrust de l’UE et des États-Unis ont examiné le partenariat entre Microsoft et OpenAI, dans un contexte de préoccupations plus larges concernant la concurrence dans le secteur de l’IA en pleine croissance.

, Silicon UK