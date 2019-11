Protection de données : OpenText acquiert Carbonite pour 1,42 Md$

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’éditeur canadien de logiciels OpenText a confirmé son intention d’acquérir Carbonite, fournisseur de solutions cloud de protection de données.

La transaction d’un montant de 23 dollars par action valorise Carbonite 1,42 milliard de dollars. L’opération représente une prime de 78% par rapport au cours de clôture de l’action Carbonite du 5 septembre 2019, la veille de la diffusion d’une rumeur de rachat.

Carbonite, entreprise basée à Boston (Massachussets), conçoit des solutions de protection et sauvegarde en mode cloud à l’attention d’entreprises de taille moyenne à intermédiaire.

En optant à la fois pour la croissance organique et le rachat d’entreprises, « Carbonite a étendu son offre pour devenir un chef de file du secteur de la cyberrésilience », a déclaré Steve Munford, CEO par intérim et président du conseil d’administration de Carbonite.

L’entreprise aurait ainsi optimisé la mise sur le marché de ses produits, diversifié sa clientèle et intégré une main-d’œuvre qualifiée, tout en atteignant une taille critique pour être plus compétitive, sous le leadership de la firme canadienne OpenText.

Protection de données du mid-market

L’entreprise de Waterloo (Ontario) conforte ainsi son positionnement dans la fourniture de solutions de gestion des informations d’entreprise (EIM) dans le cloud et sur site.

« Cette acquisition renforcera encore OpenText dans le secteur des plateformes cloud, complétera la sécurité et la protection des terminaux et ouvrira une nouvelle voie pour se connecter avec les clients via le réseau et les produits PME/Prosumer de Carbonite », a déclaré Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText.

Le groupe s’est donc déclaré impatient d’intégrer de nouveaux clients, partenaires et employés rompus aux réalités de la protection de données du mid-market.

La transaction devrait être finalisée en février 2020.

(crédit photo © shutterstock)