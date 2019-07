Enterprise World : OpenText et Google Cloud dopent leur partenariat

Lors de sa conférence OpenText Enterprise World à Toronto, l’éditeur canadien a annoncé étendre son partenariat avec Google Cloud. Ce dernier devient partenaire privilégié du fournisseur de solutions de gestion des informations d’entreprise (EIM).

Les partenaires ambitionnent ainsi de faciliter le transfert de charges de travail EIM vers Google Cloud. Mais aussi les services cloud tiers Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS).

Pour ce faire, OpenText va s’appuyer sur Anthos, la plateforme multicloud et hybride de gestion des déploiements applicatifs en conteneurs de Google Cloud.

IA et apprentissage machine

Dans la foulée, OpenText a annoncé la disponibilité générale sur Google Cloud Platform (GCP) des versions conteneurisées des applications Content Server, Extended ECM, Documentum, InfoArchive et Archive Center.

Par ailleurs, OpenText va intégrer son offre produits avec G Suite et les principaux services d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage machine (machine learning, ML) de Google. Et ce pour développer des outils spécifiques et des actions conjointes ciblant différentes industries.

Les services financiers, les médias et le secteur de la santé sont les premiers ciblés.

