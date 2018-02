Mozy acquis par Carbonite : le marché de la sauvegarde cloud se consolide

Il fallait s’y attendre, le cloud aussi se met à l’heure des consolidations. Pour survivre face aux gros acteurs, les plus petits doivent tenter des rapprochements et gagner en carrure.

Après le rachat de Hightail (ex YouSendIt) par OpenText, c’est au tour de Carbonite (solution de sauvegarde dans le Cloud pour les particuliers, les TPE et les PME) d’absorber Mozy, une filiale de Dell EMC connue pour ses offres de sauvegarde en mode SaaS : MozyHome, MozyPro et Mozy Enterprise.

Après avoir cédé Quest Software, SonicWall, Documentum, etc., Dell continue donc de se délester de nombre de ses assets logiciels.

En avril dernier, Dell EMC avait déjà cédé une autre activité liée à la protection des données dans le cloud, la société Spanning revendue à Insight Ventures Partner. Mozy était tombé dans son escarcelle lors du rapprochement Dell EMC en 2016.

La nouvelle configuration du groupe de Michael Dell étudie actuellement diverses options stratégiques pour son développement et sa consolidation financière, y compris une fusion avec VMware.

Carbonite va dépenser 145,8 millions de dollars pour absorber son concurrent Mozy. La transaction devrait se conclure dès la fin du premier trimestre 2018.

L’entreprise, installée à Boston (Massachussets) avait déjà investi en 2016 dans EVault (alors filiale de Seagate), fournisseur de solutions de reprise d’activité après sinistre pour les PME.

Pour le CEO de Carbonite, Mohamad Ali, « cette acquisition offre également aux clients actuels de Mozy un avenir et de nouvelles options d’évolution ».

Mozy compte 6 millions d’utilisateurs et 100 000 entreprises clients. Avec cette nouvelle opération de croissance externe, Carbonite va élargir sa base de clients et offrir des solutions de sauvegarde à tous les segments du marché.

Notamment celui des ETI et des moyennes et grandes entreprises qui ne constituaient pas son cœur de cible alors que Mozy couvrait cette cible à travers avec son offre « Mozy Enterprise ».