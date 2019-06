Blockchain : Salesforce dévoile sa plateforme orientée métiers

Le fournisseur CRM en mode cloud a récemment dévoilé Salesforce Blockchain. Une plateforme basée sur la technologie open source Hyperledger Sawtooth.

Salesforce Blockchain est conçue pour faciliter la création d’applications blockchain par les clients de la firme américaine. Et accélérer le partage de données (de gestion de la relation client ou CRM) au sein d’un réseau fiable et sécurisé de partenaires et tiers.

Après IBM, Microsoft, Oracle et d’autres, Salesforce s’engage ainsi dans la blockchain (la technologie décentralisée de gestion des transactions).

Salesforce privilégie l’approche « low code ». La demande en développeurs blockchain surpassant l’offre. Il s’agit aussi de mieux répondre aux attentes des métiers.

Pointer-et-cliquer

Zayne Turner, Lead Developer Evangelist de la firme, a précisé l’approche.

« Salesforce Blockchain fournit l’infrastructure de registre distribué et s’appuie sur la puissance des métadonnées Salesforce », a-t-elle déclaré dans un billet de blog.

« Un partenaire peut ainsi publier en toute sécurité et vérifier chaque dossier (record) dans Salesforce Blockchain, quel que soit le système utilisé », a-t-elle ajouté.

Les données sont chiffrées. Et « les utilisateurs peuvent choisir le protocole d’authentification approprié pour le réseau qu’ils souhaitent créer. »

L’interface utilisée, Blockchain Builder, n’est pas sans rappeler l’outil Lightning App Builder.

Disponibilité en 2020

Les tarifs de Salesforce Blockchain n’ont pas encore été précisés.

Pour le moment, seuls certains clients du fournisseur peuvent accéder à Salesforce Blockchain dans le cadre d’un programme bêta privé.

La plateforme sera accessible à davantage d’entreprises à partir de 2020.

Selon IDC, les dépenses mondiales des entreprises en équipements, logiciels et services blockchain devraient atteindre 12,4 Md$ en 2022, contre 2,9 Md$ en 2019.