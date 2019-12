Salesforce caracole en tête du classement des « meilleurs employeurs 2020 »

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Glassdoor a livré la 5e édition pour la France de son prix du choix des employés des meilleurs employeurs. Le sésame récompense les 25 entreprises, de 1000 collaborateurs et plus, les mieux notées*. Et ce en fonction des avis obtenus sur la plateforme de notation.

Résultat des courses : les entreprises technologiques figurent en bonne place du classement, à commencer par Salesforce. Le pure player américain du CRM en mode cloud entre pour la première fois dans le classement hexagonal avec une note générale de 4,4 sur 5. Salesforce se positionne ainsi directement à la première place, devant l’industriel du luxe Hermès.

D’autres sociétés font une entrée remarquée dans le classement. C’est notamment le cas de l’éditeur français de logiciels Murex (3e). Il devance ainsi le groupe allemand des progiciels et bases de données SAP (4e) et bien d’autres entreprises du secteur numérique.

Parmi celles-ci se trouvent plusieurs sociétés françaises, à savoir : onepoint (transformation numérique), Extia (ingénierie), Orange (télécommunications et services aux entreprises) et Ubisoft (jeux vidéo). Elles se positionnent respectivement aux 8e, 12e, 15e et 20e rangs.

Quant aux multinationales américaines Amazon (e-commerce, cloud avec AWS) et Microsoft (logiciels, terminaux, cloud, IA) elles obtiennent les 11e et 13e places.

Top 25 France des « meilleurs employeurs »

Au total, 21 des 25 entreprises de l’édition française du classement Glassdoor des « meilleurs employeurs » sont françaises. Elles sont basées à Paris, Lille, Clermont-Ferrand et Toulouse. Toutes les entreprises présentes au classement ont obtenu une note supérieure à 4 sur 5 (4,4 pour le duo de tête, 4,3 ensuite jusqu’à la la 6e place et 4,2 pour les autres).

Les 25 entreprises ayant obtenu les avis les plus favorables sont :

1. Salesforce

2. Hermès

3. Murex

4. SAP

5. Thales

6. L’Oréal

7. Safran

8. onepoint

9. Sanofi

10. Natixis

11. Amazon

12. Extia

13. Microsoft

14. Michelin

15. Orange

16. Air France

17. CEA

18. Schneider Electric

19. Sia Partners

20. Ubisoft

21. Airbus

22. Total

23. Leroy Merlin

24. Decathlon

25. Saint-Gobain

*Les entreprises ont été départagées en fonction des évaluations et avis « anonymes » d’employés, actuels et anciens, soumis sur Glassdoor entre le 23 octobre 2018 et le 21 octobre 2019. L’ensemble a été compilé par un algorithme maison.

