SDC19 : Samsung et IBM Cloud font cause commune

Permettre aux industries et aux services de secours de tirer parti d’IBM Cloud, de l’IA, de la 5G et des terminaux Samsung Galaxy, c’est l’objectif annoncé.

Samsung Electronics et IBM ont dévoilé lors de la Samsung Developer Conference (SDC19) une plateforme commune ciblant les services de secours et les industries dont la main-d’oeuvre effectue des travaux pénibles et/ou en environnement hostile.

L’offre réunit les capacités d’IBM Cloud et les terminaux mobiles de Samsung. Elle permet aux services de secours de suivre « en temps réel » l’activité de fonctions vitales de travailleurs/patients. Et ce pour déterminer si une aide d’urgence est nécessaire.

Selon ses promoteurs, l’ensemble tire parti de l’intelligence artificielle et de la 5G. « Le secteur de la téléphonie mobile est en train de se transformer radicalement et de s’ouvrir à de nouvelles opportunités d’affaires en apportant aux entreprises des technologies innovantes telles que la 5G, l’IA et l’IoT », a déclaré DJ Koh, président et CEO en charge de l’activité IT & Mobile Communications de Samsung Electronics. Le groupe sud-coréen s’est déclaré convaincu qu’une « collaboration ouverte », telle que celle engagée avec IBM, « est essentielle pour libérer ces opportunités ».

IBM Cloud, Maximo et Samsung Galaxy

L’initiative cible les administrations et les entreprises. La solution est conçue pour fonctionner avec des terminaux Samsung Galaxy, dont des Galaxy Tabs, des montres (Galaxy Watches) équipées de capteurs biométriques, ainsi que des smartphones Galaxy durcis et compatibles 5G.

La plateforme, ont indiqué les partenaires, est actuellement testée par plusieurs forces de police. Sa commercialisation a également débuté sur différents marchés. « IBM apporte des capacités de pointe dans le cloud et l’IA avec une expertise approfondie de l’industrie », a déclaré Martin Schroeter, vice-président marchés mondiaux du groupe américain.

« Ensemble, IBM et Samsung utiliseront la puissance d’IBM Cloud, de la 5G, de l’IA et de l’Egde computing pour permettre à nos clients de tirer parti de ces technologies avancées et impacter davantage la façon dont les gens travaillent, consomment et protègent leur santé. »

Les développeurs, de leur côté, peuvent accéder au socle technique (Maximo) sur lequel est basé le plateforme et concevoir leurs propres programmes à l’attention de différentes industries (production, défense, commerce, etc.).

