Smartphones : la 5G pousse le marché à rebondir en 2020

Après un recul de 2% en 2019, le premier depuis la crise économique de 2008, les ventes mondiales de smartphones devraient repartir à la hausse en 2020, prévoit Gartner.

Selon la société d’études, les ventes mondiales de smartphones augmenteraient de 3% pour atteindre 1,57 milliards d’unités écoulées en 2020.

« 2019 a été une année difficile pour les fournisseurs de smartphones, principalement du fait d’une offre surpassant la demande dans le secteur haut de gamme sur les marchés matures et de cycles de remplacement plus longs dans l’ensemble », a déclaré Annette Zimmermann, vice-présidente de recherche chez Gartner. « En 2020, le marché devrait rebondir avec l’introduction de la 5G dans un plus grand nombre de pays et des utilisateurs qui pourraient relancer leurs achats de smartphones retardés dans l’attente de réductions de prix ».

Or, des smartphones 5G à moins de 300 dollars l’unité ont été annoncés.

Les ventes de téléphones 5G devraient doubler en un an

Dans ce contexte, « la croissance des ventes des smartphones 5G devrait dépasser celle d’appareils 4G sur douze mois », a précisé l’analyste.

Gartner prévoit que 221 millions de smartphones compatibles avec la technologie mobile de 5e génération seront vendus en 2020 (soit 12% du total des ventes mondiales de téléphones mobiles sur l’année). En 2021, les ventes de ces appareils 5G devraient plus que doubler.

En outre, la demande de terminaux 5G de toutes marques (Samsung, Huawei…) et les attentes fortes concernant le premier iPhone 5G d’Apple, devraient stimuler la demande globales de smartphones, tout particiulièrement dans la région Asie/Pacifique et en Chine.

En Europe de l’Ouest, les ventes de smartphones progresseraient de plus de 2% cette année.

(crédit photo de une © Samsung)