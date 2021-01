Stockage Cloud : OVHcloud se rapproche d’IBM et Atempo

OVHcloud conforte son partenariat avec Atempo et IBM France.

L’entreprise nordiste de fourniture de services cloud et d’hébergement web a annoncé travailler avec ses partenaires au lancement d’une offre de stockage en tant que service, sécurisée et hébergée en France.

Les entreprises et les administrations publiques européennes qui souhaitent bénéficier d’une sauvegarde « à long terme » de leurs données sensibles sont ciblées.

« La convergence des expertises d’IBM, d’Atempo et d’OVHcloud [se traduit] par une solution de sauvegarde de données fiable et souveraine », s’est félicité Sylvain Rouri, Chief Sales Officer d’OVHcloud. Ainsi, les organisations « bénéficieront d’une expérience de stockage unifiée et hautement sécurisée » hébergée dans « un cloud de confiance ».

