VMware Explore 2024 : un Broadcom très prospectif sur l’offre VCF

Comment VMware peut-il orienter les déploiements pré-Broadcom vers ses nouvelles offres ?

Sur le plan technologique, l’éditeur a apporté une première forme de réponse en juillet, avec la disponibilité générale de VCF 5.2. Au menu, un outil en ligne de commande donnant deux options de migration des environnements vSphere. Soit leur conversion en domaines de gestion Cloud Foundation, soit leur importation vers un domaine d’infrastructure virtuelle.

Il est question d’étendre les possibilités d’import à NSX, vDefend et Avi avec la prochaine version majeure du bundle : VCF 9. Finie, donc, la branche 5.x. Cela vaut aussi pour les produits qui composent l’offre. VMware prône une numérotation de version plus cohérente, reflet de la stratégie d’unification du développement.

Au bout de cette stratégie, il y aura, en particulier, la sacro-sainte « console unique ». VCF 9 est censé en donner l’illustration, notamment entre les tâches d’exploitation et d’automatisation. Actuellement en bêta sans date de publication fixée, il comprendra aussi des avancées sur le tiering NVMe, le multilocataire (intégration de capacités délivrées jusqu’ici via Cloud Director) ou le déploiement de VPC.

Sur la partie compute, VMware promet la compatibilité TDX (isolation et chiffrement des workloads) et des améliorations pour vSphere Kubernetes Service (prise en charge native des conteneurs Windows et du format OVF, par exemple).

Sur le volet sécurité, on aura noté l’initiative Project Cypress visant à intégrer un assistant GenAI dans vDefend. Ce dernier doit aussi s’enrichir d’une brique d’analyse de malwares sur site. VMware s’engage par ailleurs à améliorer les performances IDS/IPS sur les déploiements distribués.

Autre brique on-prem prévue avec VCF 9 : un environnement de restauration. Il accompagnera l’intégration avec le gestionnaire de snapshots vSAN. Elle permettra de restaurer des workloads en utilisant des copies locales plutôt qu’en transférant des deltas depuis le cloud.

Roadmap IA transversale pour VCF

Il y a un an, à la VMware Explore 2023, l’offre Private AI Foundation était annoncée. Sa disponibilité générale est intervenue en mai 2024. La prochaine mise à jour de VCF (5.2.1) y ajoutera un magasin de modèles fondé sur Harbor, avec des passerelles vers Hugging Face et NVIDIA NGC. Arrivera aussi une assistance au déploiement (création d’un domaine de workload et mise en place des composants additionnels). VMware y adjoindra des blueprints d’agents NIM. Les premiers toucheront au service client, à la découverte de médicaments et à l’extraction de données à partir de PDF.

À plus longue échéance, vCenter apportera de la visibilité sur les profils vGPU et permettra de leur réserver des ressources à l’avance. Private AI Foundation embarquera aussi un service de RAG et un concepteur d’agents. Ainsi qu’une option de haute disponibilité via des VM préemptibles.

Le répartiteur de charge Avi devrait aussi bénéficier d’un « copilote IA ». VMware prépare, en outre, l’intégration du framework Spring AI à Tanzu. Il laisse aussi miroiter des capacités d’observabilité des LLM.

Illustration © Broadcom