Broadcom ouvre la VMware Explore… et ferme l’IT Academy

VMware Explore, ça n’est plus ce que c’était ? Tel est le sentiment de bien des visiteurs à l’issue de la première journée.

On ne regrette pas tant le contenu, ni même l’affluence, bien qu’elle apparaisse loin des niveaux enregistrés dans les années 2010. On note plutôt une nette réduction du contingent de partenaires. Signe des temps et fenêtre sur l’avenir, estiment certains.



Clap de fin pour la VMware IT Academy

Depuis qu’il a mis la main sur VMware fin 2023, Broadcom a effectivement serré l’étau sur ses partenaires. Il a fait de même sur son catalogue. Il a par exemple officialisé, ce mois-ci, la fin des programmes IT Academy et Academic Software Licensing.

Le premier permet aux enseignants de dispenser des cours sur les technologies VMware (accès à des supports, à des clés de licence et à des coupons de réduction pour des certifications). Le second leur permet d’exploiter les logiciels de l’éditeur en mode lab. Les logiciels en question : Workstation, Fusion, vSphere Enterprise Plus, vCenter Server Standard, vRealize et vSAN Enterprise Edition.

Broadcom avait posé un premier jalon début mai, en annonçant que l’obtention de ses certifications ne serait plus conditionnée au suivi préalable de cours.

Le renouvellement des abonnements (qui se font à l’année) n’est plus possible depuis le 16 août. Les licences encore valides devront avoir été attribuées au 31 août. Les coupons, pour le 30 septembre. L’accès se fait toujours via le LMS Brightspace. Solution de remplacement suggérée : le programme VMUG (VMware User Group).

Illustration © maurice norbert – Adobe Stock