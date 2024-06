VMware rempile avec les OEM… et serre la vis sur AWS

Il ne restait plus qu’à l’officialiser… et c’est chose faite : VMware a resigné avec Dell, HPE et Lenovo.

Début janvier, dans la lignée de l’acquisition par Broadcom, les accords avec ces OEM avaient été rompus. En conséquence de quoi ils ne pouvaient plus vendre ni licences ni support.

Cette « remise à zéro » signifie-t-elle la fin de la relation privilégiée que Dell avait avec VMware ?

Les deux sociétés ont quelques années d’histoire commune. Dans ce cadre, elles ont notamment développé l’offre hyperconvergée VxRail. Celle-ci n’était pas concernée par la rupture de l’accord commercial (Dell peut d’ailleurs encore vendre pendant plusieurs années des licences eOEM perpétuelles). VMware n’avait pas manqué de le rappeler.

D’autres partenariats OEM sont à venir, nous assure-t-on sans plus de précisions.

VMware Cloud on AWS : finies les instances à la demande

En parallèle de ce renouvellement, l’étau se resserre un peu plus sur VMware Cloud on AWS.

Depuis le 1er mai, Broadcom a repris seul la main sur la commercialisation de cette offre. Ces derniers jours, il a informé les utilisateurs de la fin du modèle à la demande.

À partir du 1er août 2024, tous les hôtes devront être liés à un abonnement d’un an « acheté avant le déploiement ». Finie, donc, la possibilité d’ajouter de la capacité temporaire avec des instances facturées à l’usage et sans engagement.

L’option self-service disparaît elle aussi : les achats devront obligatoirement passer par Broadcom ou par un revendeur.

Illustration © Annika – Adobe Stock