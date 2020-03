Xerox choisit l’OPA hostile pour croquer HP

Xerox a formulé son offre de 35 milliards de dollars pour HP via une offre publique d’achat, directement aux actionnaires du fabricant de PC.

L’offre est évaluée à 24 $ par action, comprenant 18,40 $ en espèces et 0,149 actions Xerox pour chaque action HP.

La semaine dernière, le conseil d’administration de HP avait autorisé un programme de rachat d’actions de 15 milliards $. Cela représente environ 50% de la capitalisation boursière actuelle de HP. Il a aussi adopté un plan de droits des actionnaires dit «pilule empoisonnée», dans un nouvel effort pour repousser les avancées de Xerox.

Par ailleurs HP avait annoncé la suppression de 9 000 emplois fin 2019 dans le but de réduire ses coûts.

La menace d’une OPA hostile avait été proféré dès novembre 2019 avec une offre proche de 34 milliards. Elle avait été rejeté par le conseil d’administration du fabricant de PC et d’imprimantes au motif d’une sous- valorisation.

Les hostilités ont commencé après que l’investisseur activiste Carl Icahn ait acquis une participation de 1,2 milliard de dollars dans HP et poussé pour l’union proposée de Xerox et HP, arguant qu’une combinaison des fabricants d’imprimantes pourrait générer de gros bénéfices pour les investisseurs.

Carl Icahn détiendrait 10,85% de Xerox et 4,24% de HP.

