ZT Systems, une acquisition à point nommé pour AMD ?

ZT Systems vaut-il 4,9 milliards de dollars ? AMD s’est en tout cas engagé à débourser un tel montant pour acquérir ce fabricant de serveurs américain. Objectif : boucler la transaction dans le courant du premier semestre 2025.

Né il y a près de 30 ans (septembre 1994), ZT Systems fournissait initialement des PC de bureau et des serveurs pour PME. Dans les années 2000, l’entreprise avait pivoté vers le datacenter. Elle fournit aujourd’hui « des centaines de milliers » de serveurs par an.

Ses dernières annonces axées IA ont eu une forte coloration NVIDIA. D’abord sur la partie GPU (intégration des Blackwell annoncée en mars à l’occasion de la GTC, où ZT Systems était sponsor émeraude). Puis sur les CPU (intégration des Grace officialisée en juin avec la plate-forme ACX200).

Les dernières « annonces IA » de ZT Systems impliquant AMD commencent à dater. On en trouve notamment en 2018, avec l’officialisation de serveurs 3U en EPYC et Radeon Instinct basés sur le projet Olympus. Celui-ci est porté par Microsoft dans le cadre de l’Open Compute Project.

