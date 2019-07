Blockchain : la demande ciblant les développeurs surpasse l’offre

La France manque de développeurs blockchain, la technologie décentralisée de gestion des transactions. C’est en tout cas le point de vue du site d’emploi LesJeudis.

L’acte de naissance de la blockchain (chaîne de blocs) remonte à la création de la cryptomonnaie bitcoin en novembre 2008. Toutefois, pour le site du groupe CareerBuilder, l’intérêt de recruteurs a augmenté avec l’émergence de la chaîne de blocs Ethereum, lancée en juillet 2015.

Depuis, les organisations veulent mieux cerner les potentialités et les risques associés à cette technologie. Et à se doter des talents, développeurs en tête, qui leur permettent d’obtenir un avantage compétitif ou, simplement, de ne pas se laisser distancer par la concurrence.

Les secteurs d’activité les plus demandeurs aujourd’hui sont, outre la banque-finance-assurance, le conseil, les télécoms et l’industrie, selon LesJeudis.

Les administrations du secteur public comme les entreprises sont attentives.

Maîtriser C++, Java et Python

La demande en profils techniques associés à la blockchain, développeurs en tête, est ainsi en nette progression. Grandes groupes, entreprises de taille intermédiaire et startups, qui veulent créer des applications décentralisées via la chaîne de blocs, sont demandeurs.

« Les recruteurs recherchent principalement, pour ce type de poste, des profils de développeurs ou d’ingénieurs anglophones, maîtrisant parfaitement les langages de programmation C++, Java et Python », a déclaré Servanne Morin, responsable communication et partenariats du groupe LesJeudis.

« Des compétences de haut niveau en datamining, chiffrement et en sécurité informatique sont également requises », a-t-elle ajouté. Mais ces profils sont rares et les candidats eux-mêmes orientent leurs recherches vers d’autres spécialités.

Dans ce contexte, la demande de compétences associées à la blockchain surpasse l’offre.

Les rémunérations sont-elles à la hauteur ? En France, le salaire annuel moyen des développeurs blockchain est compris entre 50 000 et 60 000 euros. Aux États-Unis, selon une autre source (Hired), il peut varier de 150 000 à 175 000 dollars.