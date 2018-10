Blockchain en entreprise : Ethereum et Hyperledger se rapprochent

Les deux consortiums, qui partagent déjà certains membres, se rapprochent pour créer des standards et des modèles d’implémentation de blockchain en entreprise.

Les alliances et les collaborations se multiplient dans le secteur de la blockchain : l’Enterprise Ethereum Alliance (EEA) et le consortium Hyperledger se rapprochent pour développer des standards ouverts et des implémentations de référence.

Concrètement, la communauté Ethereum va se tourner vers l’incubateur de projets du consortium Hyperledger dont les membres seront incités à standardiser leurs implémentations et les certifier, à partir du 2e semestre 2019.

C’est le cas avec la VM Ethereum, qu’Hyperledger implémente en mode blockchain « privée » et « modulaire » au travers des frameworks Burrow et Sawtooth. Leurs développeurs envisagent de les soumettre au processus de certification de l’EEA.

L’EEA dispose déjà d’un groupe de travail sur les environnements d’exécution sécurisés, Private Data Objects. Les standards proposés ont fait l’objet d’un prototype incubé via Hyperledger.

Publiée le 2 mai 2018, la v1 de la spécification Enterprise Ethereum est portée par l’EEA. De la couche réseau sur protocole DEVp2p à la couche applicative qui reprend les smart contracts d’Ethereum, elle propose d’exploiter les blockchains répondant à des exigences de performances, de sécurité et de conformité.

Sous l’égide de la fondation Linux, le consortium Hyperledger est né fin 2015 avec IBM comme tête de pont à côté de ténors de l’IT (Intel, Cisco, Red Hat ou VMware…) et des acteurs de la banacassurance (Deutsche Börse, J.P. Morgan, Wells Fargo…).

Constituée début 2017, l’Enterprise Ethereum Alliance (EEA) compte dans ses rangs des acteurs de l’IT ( Intel, Accenture, …) et de la finance. Avec la multiplication de la double appartenance à ces entités, le rapprochement paraissait logique.

Crédit photo : wuestenigel via Visualhunt.com / CC BY