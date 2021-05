Dell Technologies dévoile ses offres Apex « as-a-service »

Calcul, stockage, mise en réseau… Dell lance les premières offres et solutions d’infrastructure « as-a-service » de son portefeuille Apex.

Dell Technologies lance les premières offres « as-a-service » de son portefeuille Apex. Le projet avait été présenté en octobre 2020. Le groupe américain déclarait alors vouloir proposer, à terme, toutes ses solutions en tant que service. Toutefois, contrairement à HPE avec GreenLake, Dell n’a pas communiqué d’échéance précise.

Mercredi, en revanche, lors de l’événement virtuel Dell Technologies World 2021, le groupe a dévoilé les premières offres Apex suivantes :

– Apex Data Storage Services : du stockage sur site, à la demande et facturé à l’usage.

– Apex Cloud Services : des ressources intégrées de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation pour le cloud hybride (Hybrid Cloud) et le cloud privé (Private Cloud).

– Apex Custom Solutions : des solutions d’infrastructure livrées en tant que service avec un paiement à l’usage. Aussi, avec Apex Flex On Demand, les entreprises peuvent sélectionner les services de leurs choix – parmi une gamme de serveurs, systèmes de stockage et autres infrastructures hyperconvergées de Dell Technologies – et adapter leur consommation. Avec la déclinaison Apex Data Center Utility cette « flexibilité » s’applique à des services gérés couvrant l’ensemble du datacenter du client, selon les promoteurs de l’offre.

– APEX Console : cette console Web permet aux utilisateurs de sélectionner, d’acheter et de gérer leurs services Dell Technologies Apex.

Dell et Equinix partenaires

Parallèlement aux premières offres Apex, Dell a annoncé élargir un partenariat avec Equinix. Dell va se charger de la gestion de l’infrastructure dans le datacenter Equinix choisi par le client. Les coûts de colocation seront consolidés sur une même facture.

Enfin, Dell Technologies a présenté des améliorations et des offres couvrant le calcul à la périphérie du réseau (Edge), dont Manufacturing Edge couplé à Apex Private Cloud, ou encore une mise à jour de la plateforme Dell EMC Streaming Data.