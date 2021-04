DSI : 5 segments qui recrutent toujours plus

Malgré les incertitudes, le pessimisme exprimé mi-2020 concernant les recrutements ne serait plus d’actualité. « Le rôle clé joué par l’IT pour répondre à la pandémie dans la plupart des entreprises semble avoir un impact positif sur les plans d’embauche informatique », a déclaré Matthew Charlet, vice-président de recherche chez Gartner.

Dorénavant, 55% des responsables des systèmes d’information (DSI) interrogés* au sein de grands groupes et d’entreprises de taille moyenne à intermédiaire prévoient d’augmenter leurs effectifs informatiques employés à temps plein sur l’année 2021 dans son ensemble.

Cybersécurité, data, cloud…

Les cinq segments les plus susceptibles de voir leurs effectifs s’accroître sont les suivants :

1. Opérations de sécurité (pour 74% des DSI du panel)

2. Analyse avancée de données (73%)

3. Automatisation des flux de travail (71%)

4. Intégration et développement d’API (68%)

5. Suivi de plateformes cloud (68%)

La demande de profils qualifiés surpassant l’offre de compétences disponibles, les DSI ont également intérêt à investir dans la mise à niveau de leurs équipes existantes.

Un point de vue partagé par d’autres.

En France, selon Michael Page Technology et Choose your Boss, « les besoins des entreprises en matière de compétences informatiques évoluent plus vite que l’offre de compétences disponibles sur le marché de candidats ». Cette « inadéquation » profite à certains profils experts, dont les ingénieurs cloud, data et cybersécurité. Les effectifs en charge des datacenters d’entreprise, en revanche, sont les plus susceptibles de décroître.

*source : « 2021 Gartner CIO Talent Planning Survey ». 184 DSI de grandes entreprises et ETI ont été interrogés en novembre et décembre 2020. L’Amérique du Nord, la région EMEA et la zone Asie-Pacifique sont concernées.