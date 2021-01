Programmation : les 10 compétences les plus recherchées

Développement front-end, création d’API et automatisation de test font partie des compétences les plus recherchées par le marché en 2021.

Dans son récent rapport « Lean into Tech », Skillsoft dresse un panorama* des compétences en programmation les plus recherchées par les employeurs en 2021.

A l’heure de la bascule vers le travail à distance, le développement front-end et la conception maîtrisée d’API font partie des savoirs les plus demandés.

Le classement des 10 compétences en programmation les plus prisées en témoigne :

1. Développement front-end

2. Conception et utilisation d’API

3. Programmation principes de base

4. Développement full-stack

5. Programmation orientée objet

6. Développement mobile

7. Programmation côté serveur

8. Automatisation de test

9. Conception de programme

10.Programmation concurrente

Qu’en est-il des langages informatiques ?

Python au top des langages

La popularité de Python ne se dément pas. Il est au coeur de projets axés sur les données et l’apprentissage machine (machine learning). Java et C restent des valeurs sûres.

Voici, selon Skillsoft, le top 10 des langages de programmation et outils associés :

1. Python

2. Java

3. C

4. « Scripting/Markup » (HTML, XML, Ruby…)

5. Javascript

6. .NET

7. R

8. Scala

9. PHP

10.Swift

Mise à niveau des compétences

Face à l’inadéquation entre l’offre et la demande compétences qualifiées, Skillsoft (formation en mode SaaS) estime que le secteur des technologies « n’a pas le luxe » de se focaliser sur le recrutement des seuls talents les plus convoités par le marché.

« L’avenir du travail dépend de notre capacité à naviguer dans un monde technologique qui innove constamment », a déclaré Michael Yoo, directeur des marchés technologies et développeurs chez Skillsoft. « La mise à niveau des compétences et la reconversion de la main d’oeuvre constituent la seule façon durable et efficace de progresser ».

(Le panorama s’appuie sur les données agrégées ces douze derniers mois par le fournisseur SaaS de contenus de formation. Source : Skillsoft – « Lean Into Tech: 2020 Tech Skills Trends & 2021 Predictions »)