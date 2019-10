Technologies : 10 tendances à retenir pour 2020

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La sociéte d’études a dévoilé lors de son Gartner IT Symposium/Xpo les grandes tendances technologiques qui, selon ses analystes, marqueront les années 2020.

L’automatisation portée par les technologies d’intelligence artificielle (IA) est au coeur d’un mouvement engagé de longue date. Le marché « évolue d’un modèle dans lequel des personnes comprennent la technologie à des technologies qui comprennent l’humain », a déclaré Brian Burke, vice-président de recherche chez Gartner.

Le cabinet américain met en avant les grandes tendances suivantes :

Top 10 des tendances Tech

1. « Hyperautomatisation »

L’automatisation portée par les technologies d’apprentissage machine (machine learning, ML) monte en puissance dans les entreprises. Comprendre et mesurer la portée des mécanismes d’automatisation fait partie d’une approche que les analystes du Gartner nomment « hyperautomatisation ». Celle-ci s’appuie sur un ensemble d’outils, dont les solutions d’automatisation robotique des processus (RPA). L’humain est impliqué.

2. UX et réalité mixte

L’expérience utilisateur (UX) et les interactions avec le monde numérique changent. La diffusion des plateformes et agents conversationnels (chatbots), ainsi que des réalités virtuelle (VR), augmentée (AR) et mixte (MR), contribue à cette évolution. En outre, la machine et ses algorithmes permettent au marché de mieux comprendre et anticiper l’intention utilisateur. Un mouvement qui devrait prendre de l’ampleur au cours de la prochaine décennie, selon le cabinet Gartner.

3. Compétences et low code

La mise à niveau des compétences qu’implique la diffusion de l’IA et de l’analyse avancée de données (data & analytics) est une autre tendance forte mise en avant par Gartner. Ingénieurs et développeurs ne sont pas les seuls à être ciblés. Cette mutation passe aussi par un portefeuille étendu de solutions (low code, no-code…) permettant à des profils « non-techniques » de créer, gérer et exploiter des applications.

4. Humain augmenté

Doter l’humain de capacités cognitives et physiques améliorées est une vielle antienne. Elle devrait prendre de l’ampleur ces prochaines années. Gartner parle même d’une « consumérisation » et d’une extension à l’environnement de travail.

5. Traçabilité des données

La protection de données est un marché florissant porté par des exigences de conformité. Les entreprises peuvent également tirer profit des attentes en matière d’éthique des publics. Quatre domaines son particulièrement porteurs, selon Gartner : l’IA et le machine learning, la confidentialité, la propriété et le contrôle des données et, enfin, l’inclusion de l’éthique dès la conception d’un projet/produit/service.

6. Edge computing

En lien avec l’Internet des objets (IoT), le calcul à la périphérie du réseau (Edge computing) est un marché dans lequel investissent des milliards de dollars les poids lourds des technologies et services informatiques (HPE, IBM, Microsoft, AWS, Google…).

Pour traiter et stocker les données là où elles sont produites.

7. Cloud « distribué »

Le cloud devrait évoluer d’un modèle centralisé vers une distribution de services de cloud public depuis différents endroits. Le fournisseur cloud assumant la responsabilité du service (opération, maintenance, mises à jour, fonctionnalités nouvelles, etc.).

8. Des objets connectés et autonomes

Ils peuvent être des robots, drones, véhicules, navires, appliances… Les objets dits « autonomes » s’appuient sur l’IA pour opérer des tâches qui étaient initialement réalisées par l’humain. L’évolution de la réglementation devrait leur permettre de gagner progressivement du terrain dans l’espace public, selon Gartner.

9. Blockchain pratique demain

Dans les 5 à 10 ans, la technologie décentralisée de gestion des transactions (blockchain ou chaîne de blocs) devrait transformer l’activité de la plupart des industries, prévoit le cabinet d’études.

10. Sécurité portée par l’IA

Les solutions de sécurité à base d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique gagnent du terrain dans les entreprises. Le passage de la preuve de concept au déploiement à grande échelle n’est pas simple. Malgré tout, selon d’autres analystes (Capgemini Research Institute), près de 7 décideurs informatiques sur 10 pensent que, sans IA, leur organisation ne sera pas en mesure de répondre aux cyberattaques à venir.

(photo : by Alex Qian via Pexels)