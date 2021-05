HarmonyOS : Huawei attaque l’ère post Android

Aout 2019. A l’occasion de sa Developer Conference, Huawei lève le voile sur son projet de système d’exploitation pour appareils mobiles : HarmonyOS (ou HongmengOS en Chine).

Le constructeur chinois n’a pas vraiment le choix, acculé par les sanctions commerciales prononcées par l’administration Trump qui l’empêchent de poursuivre l’utilisation d’Android dans des conditions pérennes.

Depuis mai 2019, Google a suspendu toutes ses activités avec Huawei, ce qui signifie que le fabricant chinois, mais aussi sa filiale Honor, ne pouvaient plus utiliser Android sur ses nouveaux smartphones. Les appareils déjà sur le marché n’étaient pas concernés par cette mesure et pouvaient continuer à bénéficier des mises à jour du système d’exploitation et à Google Mobile Services.

C’est donc le 2 juin que sera dévoilé HarmonyOS. On saura à cette occasion si le lancement s’accompagnera de nouveaux smartphones.

Join us on 2nd June at 14:00 CEST for the launch of something brand new. #HarmonyOS #LiveSmartWithHuawei pic.twitter.com/LEBQdJm06O

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) May 25, 2021