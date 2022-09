{ MANAGER IT 2022 } – Découvrez les 7 personnalités sélectionnées par Silicon

Découvrez les 7 personnalités et leurs réalisations sélectionnées par Silicon.fr, puis votez jusqu’au 7 octobre pour désigner le Manager IT 2022.

Yves Caseau – CDIO du groupe Michelin

« Nous sommes un leader mondial des pneumatiques mais nous sommes aussi une software-driven company. Chaque usine dispose de son data lake avec ses applications pour le traitement des données».



Sophie Viger – Directrice générale de l’école 42



« On n’est pas obligé d’être passionné d’informatique pour coder. Un développeur, c’est un artiste au même titre qu’un graphiste. On ne parle pas assez de création et de la diversité des secteurs d’activité dans lesquels on peut exercer ce métier ».

David Guillot de Suduiraut – Directeur de la transformation et des technologies de AXA France

« On opère une transformation à l’échelle de toute l’entreprise. Tous les processus sont passés au crible et revus de A à Z. Ce sont 3000 personnes qui marchent main dans la main ».



Fabien Lemarchand – VP Platform & Security de ManoMano



« Notre approche est simple : nous pensons et agissons comme un attaquant, malveillant. Les deux piliers de notre action cyber sont cette approche offensive et les collaborateurs qui sont considérés comme un maillon fort. Car, quel que soit le type d’attaque, le dernier geste qui permet le succès ou l’échec d’une cyberattaque demeure un geste humain».

Patrice de Flaujac - DSI de Médiamétrie

« Médiamétrie frappe la monnaie de la mesure d’audience. Nous avons vendu un projet d’agilité, surtout pas d’économies. Et nous avons pris le temps de ré-architecturer les applications critiques pour le Cloud »

Michel Van den Berghe – Président du Campus Cyber

« Le Campus Cyber, c’est l’équipe de France, il faut être fier de porter le maillot. Nous devons être une vitrine pour montrer aux jeunes l’ensemble des opportunités dans ce domaine. La formation est un enjeu majeur. L’aspect de mon job qui me passionne le plus, c’est expliquer les métiers de la cyber. »

Céline Stenger - Directrice Stratégie et Gouvernance IT chez Fnac Darty

« Fnac Darty change progressivement de modèle économique. Nous devons créer des nouveaux services qui favorisent la réparation des produits plutôt que leur remplacement. On a recruté une personne pour gérer le sujet Green IT. A terme, on souhaite mettre chaque projet en adéquation avec notre bilan carbone »

